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Рыжая кошка
Рыжая кошка
Ryzhaya koshka
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О фильме
О дружбе мальчика с лесными зверями.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1985
Премьера в мире
24 апреля 1985
Дата выхода
24 апреля 1985
Россия
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Ryzhaya koshka, Red-Haired Cat, Рыжая кошка
Режиссер
Владимир Данилевич
В ролях
Всеволод Ларионов
Ольга Громова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
5.8
Оцените
10
голосов
6
IMDb
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