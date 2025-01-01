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Киноафиша Фильмы Рыжая кошка

Рыжая кошка

Ryzhaya koshka 18+
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О фильме

О дружбе мальчика с лесными зверями.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 24 апреля 1985
Дата выхода
24 апреля 1985 Россия
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Ryzhaya koshka, Red-Haired Cat, Рыжая кошка
Режиссер
Владимир Данилевич
В ролях
Всеволод Ларионов
Всеволод Ларионов
Ольга Громова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.8
Оцените 10 голосов
6 IMDb
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Рыжая кошка

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