Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Вагончик
Вагончик, 1978
1978 / СССР
5.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Жанр:
анимация
короткометражный
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
О том как лесные зверюшки помогают рабочим из вагончика строить дорогу.
Развернуть
5.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность
8 минут
Год выпуска
1978
Возраст
6+
Режиссер
Владимир Данилевич
Все актеры и съемочная группа
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Вагончик смотреть онлайн
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о мультфильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
10
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из мультфильма
Все кадры
Все кадры
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Рецензия
Отзывы
2022, США, мелодрама
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Related video
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело