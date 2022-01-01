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Вагончик Вагончик
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Вагончик, 1978

1978 / СССР
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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О фильме

О том как лесные зверюшки помогают рабочим из вагончика строить дорогу.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 8 минут
Год выпуска 1978
Возраст 6+
Режиссер
Владимир Данилевич
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Вагончик 1 постер
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Вагончик
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