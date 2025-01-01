Однажды морозным зимним днем Ежик увидел за окном прекрасную Снежинку. Чтобы лучше разглядеть узорчатую красавицу, он прижался мордочкой к стеклу, и его нос стал напоминать пятачок. Увидела его Снежинка и, приняв за поросенка, позвала с собой играть. Однако Ежик не понял ее, он решил, что где-то на улице сидит поросенок, который не хочет веселиться вместе со Снежинкой. Он выбежал за порог, чтобы пригласить продрогшего хрюшу на чай, но никого не нашел… Чем закончится эта неразбериха?