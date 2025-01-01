Однажды морозным зимним днем Ежик увидел за окном прекрасную Снежинку. Чтобы лучше разглядеть узорчатую красавицу, он прижался мордочкой к стеклу, и его нос стал напоминать пятачок. Увидела его Снежинка и, приняв за поросенка, позвала с собой играть. Однако Ежик не понял ее, он решил, что где-то на улице сидит поросенок, который не хочет веселиться вместе со Снежинкой. Он выбежал за порог, чтобы пригласить продрогшего хрюшу на чай, но никого не нашел… Чем закончится эта неразбериха?
Поэтическая сказка для малышей о душевной чуткости. Герой ее — Ежик, который тревожится за судьбу Поросенка, полагая, что тот может замерзнуть в снежном лесу.
|8 февраля 1981
|Россия
|6+