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Постер мультфильма Поросёнок в колючей шубке
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Поросёнок в колючей шубке

Porosyonok v kolyuchey shubke 18+
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О фильме

Однажды морозным зимним днем Ежик увидел за окном прекрасную Снежинку. Чтобы лучше разглядеть узорчатую красавицу, он прижался мордочкой к стеклу, и его нос стал напоминать пятачок. Увидела его Снежинка и, приняв за поросенка, позвала с собой играть. Однако Ежик не понял ее, он решил, что где-то на улице сидит поросенок, который не хочет веселиться вместе со Снежинкой. Он выбежал за порог, чтобы пригласить продрогшего хрюшу на чай, но никого не нашел… Чем закончится эта неразбериха?

  • Мультфильм снят по одноименному произведению советского писателя-сказочника Сергея Козлова. К слову, именно он написал рассказ «Ежик в тумане», впоследствии переработанный в сценарий для известного мультика. 
  • Режиссером «Поросенка в колючей шубке» выступил Владимир Данилевич. Он создал свыше 30 мультфильмов, среди которых «Левша» (1964), «Аве Мария» (1972), «Солнышко на нитке» (1977). 
  • Актер Всеволод Ларионов, подаривший свой голос Ежику, также озвучивал персонажей-ежей в мультфильмах «Вук» (1981), «Ежик должен быть колючим?» (1990), «Муравьиный ежик» (1993). 
  • Композитор Евгений Ботяров, написавший музыку к «Поросенку в колючей шубке», также работал над мультфильмами «Хомяк-молчун» (1972), «Василиса Прекрасная» (1977), «Тигренок на подсолнухе» (1981).

Поэтическая сказка для малышей о душевной чуткости. Герой ее — Ежик, который тревожится за судьбу Поросенка, полагая, что тот может замерзнуть в снежном лесу.

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 8 февраля 1981
Дата выхода
8 февраля 1981 Россия 6+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Porosyonok v kolyuchey shubke, Piglet in the Prickly Coat, Поросёнок в колючей шубке
Режиссер
Владимир Данилевич
В ролях
Виктор Хохряков
Всеволод Ларионов
Всеволод Ларионов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.1
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
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Поросёнок в колючей шубке

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