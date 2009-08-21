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Постер фильма Развод по-фински или Дом, где растет любовь
6.7
Киноафиша Фильмы Развод по-фински или Дом, где растет любовь
6.7

Развод по-фински или Дом, где растет любовь

, 2009
Haarautuvan rakkauden talo
Финляндия / комедия, драма / 18+
Постер фильма Развод по-фински или Дом, где растет любовь
6.7

О фильме

Тридцатилетняя пара разводится. Они разлюбили друг друга, но по-прежнему без ума от собственного дома на берегу озера. Ни один из бывших супругов не хочет покидать общее жилище, и, чтобы облегчить совместное существование в новых условиях, они решают установить ряд правил, соблюдать которые обязаны оба. Например — никаких новых жильцов в доме. То есть новых любовников приводить нельзя. Однако, именно это правило и будет нарушено первым. Жена позвонит бывшему партнеру на одну ночь, который тут же примчится на спортивном самолете. А муж закажет девушку по вызову, из-за приезда которой все пойдет совсем кувырком

В ролях

Элина Книхтиля
Tuula Helin
Антти Рейни
Wolffi
Томми Эронен
Pekka Korpi
Кати Оутинен
Кати Оутинен
Yrsa
Кари Вяянянен
Niilo
Ханну-Пекка Бьёркман
Juhani Helin
Илкка Вилли
Marco
Ирина Бьеркланд
Marjut
Мария Ярвенхелми
Kitty
Анна Истиден
Nina
Илка Вилли
Илка Вилли
Marco
Режиссер Мика Каурисмяки
Сценарист Petri Karra, Мика Каурисмяки, Sami Keski-Vähälä
Композитор Jarmo Saari
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 21 августа 2009
Дата выхода
21 марта 2014 Германия
21 августа 2009 Финляндия
Бюджет €1 370 398
Сборы в мире $1 846 748
Производство Mainostelevisio (MTV3), Marianna Films
Другие названия
Haarautuvan rakkauden talo, Divorcio a la finlandesa, O Ciúme Mora ao Lado, Burjánzó szerelmek háza, Den kluvna kärlekens hus, Divorce à la finlandaise, Hargneva armastuse maja, Jeu Set et Match, Kjærlighetens galskap, La casa degli amori stabili, Rozwód po fińsku, Scheidung auf finnisch, Seks po fińsku, Skillsmässotango, Szerelmek Háza, The House of Branching Love, Развод по-фински, или Дом, где растет любовь, 鬥氣這一家

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb
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Место в рейтинге
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