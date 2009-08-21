Тридцатилетняя пара разводится. Они разлюбили друг друга, но по-прежнему без ума от собственного дома на берегу озера. Ни один из бывших супругов не хочет покидать общее жилище, и, чтобы облегчить совместное существование в новых условиях, они решают установить ряд правил, соблюдать которые обязаны оба. Например — никаких новых жильцов в доме. То есть новых любовников приводить нельзя. Однако, именно это правило и будет нарушено первым. Жена позвонит бывшему партнеру на одну ночь, который тут же примчится на спортивном самолете. А муж закажет девушку по вызову, из-за приезда которой все пойдет совсем кувырком