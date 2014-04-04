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4.4
Изменения
, 2014
Muutoksii
Финляндия / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Места съёмок
4.4
О фильме
12-летние Антти и Мухис – лучшие друзья, начиная с детского сада. Они живут в Хертониеми, пригороде Хельсинки. Мухис – мальчик сомалийского происхождения, и его дружба с Антти будет проверена самым жестоким образом.
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В ролях
Сами Лайтинен
Антти Райвио
Taisto
Салма Сэд
Muhis' sister
Аманда Лефман
Mervi
Vincent Willestrand
Doctor
Марк Гассо
Huoltomies
Hanna Lekander
Seija
Салла Козма
Sirkka
Nuutti Konttinen
Riku
Markku Hyvönen
Kari
Hafsa Sayid
Muhis' sister
Milana Novokmet
Maisa
Режиссер
Сами Лайтинен
Сценарист
Сами Лайтинен
Композитор
Tommi Tikkanen
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Финляндия
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2014
Премьера в мире
4 апреля 2014
Дата выхода
4 апреля 2014
Финляндия
Бюджет
€371 500
Сборы в мире
$152 786
Производство
Inland Film Company
Другие названия
Muutoksii, Changes, Huojuva kuu, Muutused
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Рейтинг фильма
4.4
Оцените
10
голосов
4.3
IMDb
Отзывы о фильме
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