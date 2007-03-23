Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Что такое любовь
5.6
Киноафиша Фильмы Что такое любовь
5.6

Что такое любовь

, 2007
What Love Is
США / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Что такое любовь
5.6

О фильме

Молодой обаятельный парень Том Райли спешит домой, ведь там его ждет любимая девушка. Но в этом году праздник будет по-настоящему особенный, ведь герой собирается сделать своей возлюбленной предложение. Он настолько не сомневается в том, что она ответит «да», что заранее приглашает своих друзей, чтобы отметить это событие. Однако дома его ждет большой сюрприз. Оказавшись в квартире, Том обнаруживает, что его любимая пропала, ее вещей нет, а на кровати одиноко красуется прощальная записка. Убитый горем герой не хочет никого видеть, но вовремя подоспевшие друзья уверяют, что надо найти сбежавшую подружку и выяснить, почему она так поступила. 

В ролях

Шири Эпплби
Шири Эпплби
Debbie
Джина Гершон
Джина Гершон
Rachel
Энн Хеч
Энн Хеч
Laura
Шон Эстин
Шон Эстин
George
Гиллиан Шур
Кьюба Гудинг мл
Кьюба Гудинг мл
Tom
Мэттью Лиллард
Мэттью Лиллард
Sal
Марс Каллахан
Ken
Эндрю Дэйли
Эндрю Дэйли
Wayne
Тамала Джоунс
Katherine
Джад Тайлор
Amy
Режиссер Марс Каллахан
Сценарист Марс Каллахан
Композитор Эрик Годэл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 18 июня 2013
Премьера в мире 23 марта 2007
Дата выхода
23 марта 2007 США
MPAA R
Бюджет $8 500 000
Сборы в мире $18 901
Производство Big Sky Motion Pictures, Blessed Films, What Love Is
Другие названия
What Love Is, O Que é o Amor, Ti einai o erotas, Что такое любовь

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Tom Я знаю, у тебя много всего на уме. Я знаю, тебе нужно многое понять. И, эээ, до совсем недавнего времени я думал, что ты должна быть рядом. Со мной в моей жизни, чтобы я мог так чувствовать к тебе. Но вдруг я осознал — мне это не нужно. Я хочу, чтобы мы были вместе и всё такое. Но понял, что мне не нужно, чтобы ты была рядом, чтобы любить тебя. Потому что я всегда буду тебя любить. И если ты сейчас уедешь в Китай на полгода — я всё равно буду тебя любить. И если ты поправишься на 50 кило — я всё равно буду тебя любить. И знаешь что, даже если после этого момента я тебя больше никогда не увижу — я всё равно буду тебя любить. И если ты не чувствуешь того же ко мне, я знаю, тебе должно быть тяжело, потому что для меня это настоящий ад. И я знаю, что ты — самое лучшее, что у меня было. И мне просто повезло, что я провёл с тобой последние три года своей жизни.
[...]
Tom Думаю, тебе стоит пойти и разобраться во всём, что тебе нужно понять. И если захочешь вернуться — возвращайся. А если нет — тоже нормально. Ты должна знать, что ты — любовь всей моей жизни. И мне просто повезло, что я тебя знал. Спокойной ночи, Сара

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Что такое любовь

Из головы
Из головы драма
2012, США
7.0
Спунер
Спунер драма, комедия
2009, США
5.0
Лето. Одноклассники. Любовь
Лето. Одноклассники. Любовь комедия
2012, США
5.0
То, что она сказала
То, что она сказала комедия
2012, США
3.0
Фестиваль Рифкина
Фестиваль Рифкина комедия
2020, США / Испания / Италия
6.0
50 первых поцелуев
50 первых поцелуев мелодрама, комедия
2004, США
7.0
Элвис покинул здание
Элвис покинул здание комедия
2004, США / Германия
5.0
Карманные деньги
Карманные деньги мелодрама, комедия
1994, США
5.0
Любовь и пицца
Любовь и пицца семейный, мелодрама
2005, США
6.0
Право на измену
Право на измену драма, мелодрама, комедия
2017, США
5.0
Булворд
Булворд комедия, мелодрама, драма
1998, США
6.0
Последнее слово
Последнее слово комедия
2017, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Старый орел
Старый орел
2026, Россия, комедия, семейный
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Винил, "пробка" или дешевый линолеум: какое покрытие не гремит под ногами и снижает шум раз в 5 — в ТОПе у дизайнеров в 2026 году
5 капель на губку — и жирная кухонная плита снова сияет как летнее солнце: жир исчезает всего за 1 минуту
Старые дырявые штаны не рву на тряпки, а забираю на дачу: 5+ вариантов использования на огороде и в гараже удивляют даже соседей
Надю в «Девчатах» сделали «забитой старой девой» – но Макаровой обещали другое: воевала с Чулюкиным до последнего, и всё зря
Пришла муха на базар – вот вам тест про самовар! Угадайте 5 великих фильмов СССР по кадру с пузатым русским чайником
«Дикий экшен нон-стоп»: новинке о вторжении НЛО с Сэ Бек из «Игры в кальмара» унылый «День разоблачения» в подметки не годится
Это аниме в России стало популярней «Первого отдела» и «Невского» вместе взятых: «Поднятию уровня» до него – как до Луны
Новая дорама с рейтингом 8,4 завоевала чарты Netflix — 1 700 000 зрителей в полном восторге: «после первых минут уже не оторваться»
Весь июнь-2026 вся Россия залипала на 3 сериала, из них русский – лишь один: старый детектив обогнал всех «Фишеров» и «Чикатило»
Не дайте одинаковым лицам себя обмануть! Угадайте за 1 минуту советские фильмы по 5 хитрым кадрам с близнецами (тест)
Тест по фильмам с Юрием Никулиным проверит память на прочность: сможете набрать 7 из 7 без подсказок?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше