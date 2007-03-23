Tom Я знаю, у тебя много всего на уме. Я знаю, тебе нужно многое понять. И, эээ, до совсем недавнего времени я думал, что ты должна быть рядом. Со мной в моей жизни, чтобы я мог так чувствовать к тебе. Но вдруг я осознал — мне это не нужно. Я хочу, чтобы мы были вместе и всё такое. Но понял, что мне не нужно, чтобы ты была рядом, чтобы любить тебя. Потому что я всегда буду тебя любить. И если ты сейчас уедешь в Китай на полгода — я всё равно буду тебя любить. И если ты поправишься на 50 кило — я всё равно буду тебя любить. И знаешь что, даже если после этого момента я тебя больше никогда не увижу — я всё равно буду тебя любить. И если ты не чувствуешь того же ко мне, я знаю, тебе должно быть тяжело, потому что для меня это настоящий ад. И я знаю, что ты — самое лучшее, что у меня было. И мне просто повезло, что я провёл с тобой последние три года своей жизни.

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