Синдбад, уже совсем немолодой, седой, одутловатый господин, бывший в молодости явно красивым мужчиной, вспоминает свою жизнь, которая сводилась в основном к женщинам и плотским удовольствиям. Как-то во время бритья один парикмахер сказал ему: "Если и есть цель в жизни, так это женщины". А еще кто-то: "Когда любишь, по крайней мере, живешь".

Перед зрителем проходит целая галерея женских портретов. Рассказ сосредотачивается вокруг одной немолодой дамы, испытывающей к Синдбаду скорее материнские чувства.