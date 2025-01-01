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Киноафиша Фильмы Синдбад

Синдбад

Szindbád 18+
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О фильме

Синдбад, уже совсем немолодой, седой, одутловатый господин, бывший в молодости явно красивым мужчиной, вспоминает свою жизнь, которая сводилась в основном к женщинам и плотским удовольствиям. Как-то во время бритья один парикмахер сказал ему: "Если и есть цель в жизни, так это женщины". А еще кто-то: "Когда любишь, по крайней мере, живешь".

Перед зрителем проходит целая галерея женских портретов. Рассказ сосредотачивается вокруг одной немолодой дамы, испытывающей к Синдбаду скорее материнские чувства.

Страна Венгрия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 25 ноября 1971
Дата выхода
25 ноября 1971 Венгрия
Производство MAFILM Stúdió 1
Другие названия
Szindbád, Sindbad, Sinbad, Sindbad - suuri rakastaja, Синдбад, 辛巴德
Режиссер
Золтан Хусарик
В ролях
Золтан Латинович
Маргит Дайка
Ева Рутткаи
Анна Наги
Эрика Сегеди
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 15 голосов
7.5 IMDb
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