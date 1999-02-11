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6:3, avagy játszd újra Tutti

6:3, 1999

1999 / Венгрия
5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1999
Премьера в мире 11 февраля 1999
Режиссер
Питер Тимар
В ролях
Карой Эперьеш
Криста Сзэлэй
Тамаш Чех
Андраш Керн
Ференц Каллаи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 6:3 1 постер
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