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о выходе в прокат 5.8 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7 Продолжительность 1 час 34 минуты Год выпуска 1999 Премьера в мире 11 февраля 1999 Режиссер Питер Тимар В ролях Карой Эперьеш Криста Сзэлэй Тамаш Чех Андраш Керн Ференц Каллаи Все актеры и съемочная группа 1 постер

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