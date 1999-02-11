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6:3
6:3, avagy játszd újra Tutti
6:3, 1999
1999 / Венгрия
5.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Жанр:
комедия
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5.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
1999
Премьера в мире
11 февраля 1999
Режиссер
Питер Тимар
В ролях
Карой Эперьеш
Криста Сзэлэй
Тамаш Чех
Андраш Керн
Ференц Каллаи
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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