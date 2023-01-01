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Однажды в Анатолии Однажды в Анатолии
Киноафиша Фильмы Однажды в Анатолии Награды и номинации фильма Однажды в Анатолии
Bir zamanlar Anadolu'da Однажды в Анатолии 2010 / Босния и Герцеговина / Турция
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации фильма Однажды в Анатолии

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2011 Каннский кинофестиваль 2011
Гран-при
Победитель
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
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Вызов
2023, Россия, драма
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