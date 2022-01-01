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Хроника пикирующего бомбардировщика Хроника пикирующего бомбардировщика
Киноафиша Фильмы Хроника пикирующего бомбардировщика Хроника пикирующего бомбардировщика, 1967: актеры и роли
Хроника пикирующего бомбардировщика 1967 / СССР
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Хроника пикирующего бомбардировщика, 1967: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Наум Бирман
В ролях
Геннадий Сайфулин Gennady Sayfulin Олег Даль Олег Даль Лев Вайнштейн Lev Weinstein Александр Граве Петр Щербаков Петр Щербаков Георгий Корольчук Georgy Korolchuk Леонид Реутов Николай Трофимов Николай Трофимов Герман Колушкин Ирина Лаврентьева
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