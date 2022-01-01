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На самом дне На самом дне
Киноафиша Фильмы На самом дне На самом дне, 2001: актеры и роли
The Deep End На самом дне 2001 / США
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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На самом дне, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Скотт МакГихи Scott McGehee Дэвид Сигел David Siegel
В ролях
Тильда Суинтон Тильда Суинтон Tilda Swinton Горан Вишнич Горан Вишнич Goran Višnjić Джонатан Такер Джонатан Такер Jonathan Tucker Питер Донат Peter Donat Джош Лукас Джош Лукас Josh Lucas Тамара Хоуп Tamara Hope
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