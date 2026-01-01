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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Лара Белмонт
Lara Belmont
Киноафиша
Персоны
Лара Белмонт
Лара Белмонт
Lara Belmont
Дата рождения
1 января 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
Зона военных действий
(1998)
Фильмография Лара Белмонт
7.3
Зона военных действий
The War Zone
драма
1998, Великобритания / Италия
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