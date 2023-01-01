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Война Харта
Война Харта, 2002: актеры и роли
Hart's War
Война Харта
2002 / США
6.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Война Харта, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Грегори Хоблит
Gregory Hoblit
В ролях
Брюс Уиллис
Bruce Willis
Колин Фаррелл
Colin Farrell
Терренс Ховард
Terrence Howard
Коул Хаузер
Cole Hauser
Мори Стерлинг
Maury Sterling
Сэм Джагер
Sam Jaeger
Сэм Уортингтон
Sam Worthington
Лайнас Роуч
Linus Roache
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