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Война Харта Война Харта
Киноафиша Фильмы Война Харта Война Харта, 2002: актеры и роли
Hart's War Война Харта 2002 / США
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Война Харта, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Грегори Хоблит Gregory Hoblit
В ролях
Брюс Уиллис Брюс Уиллис Bruce Willis Колин Фаррелл Колин Фаррелл Colin Farrell Терренс Ховард Терренс Ховард Terrence Howard Коул Хаузер Коул Хаузер Cole Hauser Мори Стерлинг Maury Sterling Сэм Джагер Сэм Джагер Sam Jaeger Сэм Уортингтон Сэм Уортингтон Sam Worthington Лайнас Роуч Лайнас Роуч Linus Roache
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