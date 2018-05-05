Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мама мафия "
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Война Харта
Отзывы о фильме «Война Харта»
Hart's War
Война Харта
2002 / США
6.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Отзывы о фильме «Война Харта»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Анатолий Румянцев
5 мая 2018, 00:19
Оценка
Все очень просто.Эти военно пленные все чистые побриты хорошо одеты как будто они приехали погостить у немцев не реально все что - то не так в этом фильме происходит.
5 мая 2018, 00:19
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Возрожденные
5 комментариев
Синистер. Начало
17 комментариев
Все страхи Бо
1 комментарий
Вызов
192 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Юра дворник
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия, драма
Моё прекрасное несчастье
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама
Все страхи Бо
Рецензия
Отзывы
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Отзывы
2023, США, фэнтези
Помилование
Отзывы
2023, Россия, драма, военный
Банды Парижа
Написать отзыв
2023, Франция, боевик, триллер, драма, исторический
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Авторизация по e-mail