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Хранитель пламени
Хранитель пламени, 1942: актеры и роли
Keeper of the Flame
Хранитель пламени
1942 / США
6.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Хранитель пламени, 1942: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Кьюкор
George Cukor
В ролях
Спенсер Трэйси
Spencer Tracy
Кэтрин Хепберн
Katharine Hepburn
Ричард Хорф
Richard Whorf
Маргарет Вичерли
Margaret Wycherly
Фрэнк Крэвен
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