Сестры Фиби и Сьюзан Троссел живут в Англии, на Кволити-стрит, за строгостью нравов на которой следят соседки Виллоуби. За Фиби ухаживает доктор Валентин Браун, который, не сделав ожидаемого предложения руки и сердца, уезжает на войну с Наполеоном. Через десять лет, в течение которых сестры содержали школу для детей, он возвращается и остается разочарован внешним видом Фиби, превратившейся в старую деву. В тот же вечер он знакомится в доме сестер и приглашает на бал их очаровательную племянницу Ливви, не узнав в ней Фиби, решившую вспомнить, что она еще молода и хороша собой.