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Постер фильма Достойная улица
Постер фильма Достойная улица
Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 6.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы Достойная улица

Достойная улица

Quality Street 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Сестры Фиби и Сьюзан Троссел живут в Англии, на Кволити-стрит, за строгостью нравов на которой следят соседки Виллоуби. За Фиби ухаживает доктор Валентин Браун, который, не сделав ожидаемого предложения руки и сердца, уезжает на войну с Наполеоном. Через десять лет, в течение которых сестры содержали школу для детей, он возвращается и остается разочарован внешним видом Фиби, превратившейся в старую деву. В тот же вечер он знакомится в доме сестер и приглашает на бал их очаровательную племянницу Ливви, не узнав в ней Фиби, решившую вспомнить, что она еще молода и хороша собой.

Страна США
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1937
Премьера в мире 26 марта 1937
Дата выхода
26 марта 1937 США
Производство RKO Radio Pictures
Другие названия
Quality Street, Calle de abolengo, Pour un baiser, A Rua da Vaidade, Bairro Elegante, Den muntra maskeraden, Dolce inganno, Dziesięć lat życia, Laatutyttö, Olivia, Olívia, Rua da Vaidade, Voor een kus, Достойная улица, 偽装の女
Режиссер
Джордж Стивенс
В ролях
Кэтрин Хепберн
Кэтрин Хепберн
Франшо Тоун
Эрик Блор
Фэй Бейнтер
Кора Уизерспун
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb
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