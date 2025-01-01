В "Сказках Манхэттэна" герой одет в дорогое пальто, на котором лежит проклятье, и фильм рассказывает приключения, приятные и очень неприятные, происходящие с теми людьми, которым оно достается. Сначала оно было сшито для Шарля Буайе, играющего на Бродвее идола, а закончилось все на пугале на ферме старого бедного негра.
СтранаСША
Продолжительность2 часа 0 минут
Год выпуска1942
Премьера в мире5 августа 1942
Дата выхода
1 января 1943
Бразилия
15 марта 1943
Португалия
5 августа 1942
США
13 октября 1944
Франция
Бюджет$1 000 000
ПроизводствоTwentieth Century Fox
Другие названия
Tales of Manhattan, Seis destinos, 6 Destinos, Destino, Destino su Manhattan, Egy frakk története, Histoires de Manhattan, Historia jednego fraka, In de schaduw van het noodlot, Manhattan-Ballade, Manhattan-skjebner, Mannen in rok, Sechs Schicksale, Seks skæbner, Six destins, Stars Over Manhattan, Σκηνές απ' τη ζωή, Τα παραμύθια του Μανχάταν, Сказки Манхэттена, 運命の饗宴