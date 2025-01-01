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Постер фильма Сказки Манхэттена
Постер фильма Сказки Манхэттена
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Сказки Манхэттена

Сказки Манхэттена

Tales of Manhattan 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В "Сказках Манхэттэна" герой одет в дорогое пальто, на котором лежит проклятье, и фильм рассказывает приключения, приятные и очень неприятные, происходящие с теми людьми, которым оно достается. Сначала оно было сшито для Шарля Буайе, играющего на Бродвее идола, а закончилось все на пугале на ферме старого бедного негра.
Страна США
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1942
Премьера в мире 5 августа 1942
Дата выхода
1 января 1943 Бразилия
15 марта 1943 Португалия
5 августа 1942 США
13 октября 1944 Франция
Бюджет $1 000 000
Производство Twentieth Century Fox
Другие названия
Tales of Manhattan, Seis destinos, 6 Destinos, Destino, Destino su Manhattan, Egy frakk története, Histoires de Manhattan, Historia jednego fraka, In de schaduw van het noodlot, Manhattan-Ballade, Manhattan-skjebner, Mannen in rok, Sechs Schicksale, Seks skæbner, Six destins, Stars Over Manhattan, Σκηνές απ' τη ζωή, Τα παραμύθια του Μανχάταν, Сказки Манхэттена, 運命の饗宴
Режиссер
Жюльен Дювивье
В ролях
Шарль Буайе
Шарль Буайе
Джинджер Роджерс
Джинджер Роджерс
Генри Фонда
Генри Фонда
Пол Роубсон
Эдди "Рочестер" Андерсон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 14 голосов
7.3 IMDb
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