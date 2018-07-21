Скованный, 2018

83-летний Джек Коллинз — трансвестит, кумир гей-кабаре — ждёт смерти: годы и онкологический диагноз неумолимы. Точнее, отказывается её ждать, не смиряясь с неизбежным. Первый симптом недуга свалил его прямо на сцене: обычный старик в жизни, под лучами софитов, в гриме и блёстках преображается в витального и нахального комедианта, возбуждающего аудиторию рискованными шутками. И расставаться со сценой он не желает до последней минуты. Новая глава в его жизни начинается после знакомства с молодым певцом Фейтом, которого Джек спасает от нападения гомофобов... «Скованный» — потрясающий перформанс старейшего британского актёра Деррена Несбитта; за последние 20 лет он снялся всего в семи проектах, а такой отчаянной роли, как в «Скованном», у него, пожалуй, не было за всю почтенную карьеру, начатую ещё в середине 1950-х. Его партнера играет Джордан Стивенс, участник хип-хоп-дуэта Rizzle Kicks. Стар и млад блестяще разыгрывают глубокую, наполненную и трагизмом, и юмором историю — о сексуальной идентификации, творчестве, социальной адаптации, но в первую очередь, о дружбе.