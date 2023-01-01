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Дыра в голове Дыра в голове
Киноафиша Фильмы Дыра в голове Дыра в голове, 1959: актеры и роли
A Hole in the Head Дыра в голове 1959 / США
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Дыра в голове, 1959: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнк Капра Frank Capra
В ролях
Фрэнк Синатра Фрэнк Синатра Frank Sinatra Эдвард Дж. Робинсон Эдвард Дж. Робинсон Edward G. Robinson Элинор Паркер Eleanor Parker Кэролин Джонс Carolyn Jones Кинен Уинн Телма Риттер Thelma Ritter
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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