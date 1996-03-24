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Лайам О’Брайэн
Liam O'Brien
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Персоны
Лайам О’Брайэн
Лайам О’Брайэн
Liam O'Brien
Дата рождения
7 марта 1913
Возраст
83 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
24 марта 1996
Карьера
Продюсер, Сценарист
Популярные фильмы
6.8
Трапеция
(1956)
6.7
Это молодое сердце
(1954)
Фильмография Лайам О’Брайэн
6.8
Трапеция
Trapeze
драма
1956, США
6.7
Это молодое сердце
Young at Heart
мюзикл, драма, мелодрама
1954, США
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