Алан Хейл мл.
Alan Hale, Jr.
Алан Хейл мл.
Алан Хейл мл.
Alan Hale, Jr.
Дата рождения
8 марта 1921
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
2 января 1990
Место рождения
Лос-Анджелес, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.6
Это случилось на Пятой авеню
(1947)
7.0
Вздерни их повыше
(1968)
6.7
Это молодое сердце
(1954)
Фильмография Алан Хейл мл.
Жанр
Все
Боевик
Вестерн
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Музыка
Мюзикл
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
1979
1975
1968
1955
1954
1951
1947
Все
8
Фильмы
8
Актер
8
2.1
Семеро с небес
Angels' Brigade
боевик, комедия
1979, США
3.2
Вторжение гигантских пауков
The Giant Spider Invasion
ужасы, фантастика
1975, США
7
Вздерни их повыше
Hang 'Em High
триллер, боевик, драма, вестерн, криминал
1968, США
5.9
Индейский воин
The Indian Fighter
вестерн
1955, США
6.7
Это молодое сердце
Young at Heart
мюзикл, драма, мелодрама
1954, США
4.9
В родном городе
Home Town Story
драма
1951, США
5.7
Большие деревья
The Big Trees
вестерн, драма, боевик
1951, США
7.6
Это случилось на Пятой авеню
It Happened on Fifth Avenue
комедия, музыка, мелодрама
1947, США
В нулевые эта мелодия была на рингтонах у всех: зачем бруталы в «Спецназе» танцевали под «Боби Боба»
Яшке-цыгану уже 76 лет: почему Василий Васильев отказывался от съемок после «Неуловимых мстителей»
Тизер 3 сезона «Дома дракона» расставил все по местам: вот почему Мартин разругался с HBO
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
