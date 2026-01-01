Доктор Джекилл и мистер Хайд

, 1941
Dr. Jekyll and Mr. Hyde
США / фантастика, драма, ужасы / 18+
О фильме

Полиция Лондона ищет таинственного убийцу, охотящегося на женщин в ночные часы. Им и в голову не приходит обратить внимание на скромного ученого Генри Джекилла, занятого поисками средства, призванного усовершенствовать человека, уничтожить в нем пороки и криминальные наклонности. Испытание препарата на себе приводит к самым чудовищным последствиям и дает прямо противоположный эффект, внешность и характер Джекилла подвергаются ужасной трансформации и он превращается в неуравновешенного, безжалостного безумца, дьявольски сильного и злобного мистера Хайда. Начинается жестокая битва двух «я», сражающихся за душу одного человека…

В ролях

Спенсер Трэйси
Ингрид Бергман
Ингрид Бергман
Лана Тернер
Дональд Крисп
Иэн Хантер
Бартон МакЛэйн
Режиссер Виктор Флеминг
Сценарист Джон Мэхин, Роберт Льюис Стивенсон
Композитор Franz Waxman
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1941
Премьера в мире 12 августа 1941
Дата выхода
24 мая 1949 Австрия 12
3 марта 1942 Великобритания 12
24 мая 1949 Испания 7
24 июня 1948 Италия
12 августа 1941 США
Сборы в мире $5 125 180
Производство Loew's
Другие названия
Dr. Jekyll and Mr. Hyde, El hombre y la bestia, Arzt und Dämon, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, O Médico e o Monstro, Docteur Jekyll et M. Hyde, Doctorul Jekyll şi Domnul Hyde, Doktor Jekyll, Doktor Jekyll i pan Hyde, Doktor Jekyll kai mister Hyde, Dr Džekil i g. Hajd, Dr Jekyll ja Mr Hyde, Dr. Jekyll és Mr. Hyde, Dr. Jekyll och Mr. Hyde, Dr. Jekyll og Mr. Hyde, El extraño caso del Dr. Jekyll, İki Yüzlü Adam, Il dottor Jekyll e Mr. Hyde, Le docteur Jekyll et Monsieur Hyde, Ördög az emberben, Tohtori Jekyll ja Mr. Hyde, Tri Jekyll ja mr. Hyde, Δόκτωρ Τζέκυλ και κύριος Χάιντ, Доктор Джекил и мистър Хайд, Доктор Джекилл и мистер Хайд, ジェキル博士とハイド氏

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb

Цитаты

Mr. Edward Hyde Когда вы уже выходили из комнаты, вы обернулись у двери, не так ли? И сказали: «На мгновение мне показалось…» Что же вам показалось? Что вам показалось? Что доктор Джекилл влюбляется в вас? Вы, со своими дешевыми мечтами? Или, может быть, вы подумали — что в нём вы увидели частичку меня, *Хайда*?

Отзывы о фильме

