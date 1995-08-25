Доктор Джекилл и Мисс Хайд, 1995

Дела у Ричарда Джекса идут не важно. Никто не признает, что он - гениальный биолог. Ричард мечтает о крупном открытии, которое изменит его жизнь. Когда к нему в руки попадает генетическая формула его знаменитого предка доктора Джекилла, Ричард добавляет в нее кое-что от себя и, выпив полученное зелье, превращается… в коварную и обольстительную Хелен Хайд. Красотка Хелен тут же начинает строить глазки начальству, и дело принимает опасный оборот. Ричард должен совершить невозможное: отвергнуть ухаживания своего босса, найти противоядие от собственного открытия и убедить невесту, что он не извращенец. Раз за разом Ричард пытается одолеть Хелен, но в результате его эксперимент все больше выходит из-под контроля…