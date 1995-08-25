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Доктор Джекилл и Мисс Хайд
Киноафиша Фильмы Доктор Джекилл и Мисс Хайд
Dr. Jekyll and Ms. Hyde

Доктор Джекилл и Мисс Хайд, 1995

1995 / Великобритания / Канада
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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О фильме

Дела у Ричарда Джекса идут не важно. Никто не признает, что он - гениальный биолог. Ричард мечтает о крупном открытии, которое изменит его жизнь. Когда к нему в руки попадает генетическая формула его знаменитого предка доктора Джекилла, Ричард добавляет в нее кое-что от себя и, выпив полученное зелье, превращается… в коварную и обольстительную Хелен Хайд. Красотка Хелен тут же начинает строить глазки начальству, и дело принимает опасный оборот. Ричард должен совершить невозможное: отвергнуть ухаживания своего босса, найти противоядие от собственного открытия и убедить невесту, что он не извращенец. Раз за разом Ричард пытается одолеть Хелен, но в результате его эксперимент все больше выходит из-под контроля…

4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 25 августа 1995
Возраст 16+
Режиссер
Дэвид Прайс
В ролях
Шон Янг
Шон Янг
Тим Дейли
Тим Дейли
Лизетт Энтони
Стивен Тоболовски
Стивен Тоболовски
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Доктор Джекилл и Мисс Хайд 2 постера
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