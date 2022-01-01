Любовный напиток, 1946

В выходной день на деревенской площади близ Флоренции проходит веселое гулянье: молодые люди танцуют и веселятся. Среди них крестьянский парень Неморино, безответно влюбленный в односельчанку Адину. Однако девушка награждает его только колкостями и насмешками, как, впрочем, и остальных поклонников.

Неморино слышит разговор Дцины с подружками, они увлечены старинной легендой о Тристане и Изольде и чудесном эликсире, выпив который Изольда вмиг влюбилась. Девушкам очень хочется достать волшебный напиток. В тоже время в деревню вступают солдаты под командованием сержанта Белькоре. Его внимание сразу привлекает Адина. Белькоре не собирается долго размышлять: пусть Адина немедленно назначит день свадьбы!

Девушке не по нраву самоуверенность сержанта и она отвергает самодовольного ухажера, но приглашает солдат и их командира на свою ферму. Там они подкрепятся и отдохнут. Неморино ревнует. Неожиданно судьба посылает ему помощь. В деревне появляется странствующий лекарь Дулькамара.

Продажа «чудодейственных бальзамов» идет полным ходом. Обращается за помощью и несчастный Неморино, он ищет любовный напиток. Не смущаясь, Дулькамара вручает влюбленному бутылку обыкновенного вина, но предупреждает, что действие «чудесного эликсира» произойдет только через сутки. За это время плут надеется быть далеко от этих мест…