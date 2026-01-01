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Постер фильма Двойная игра
6.7
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6.7

Двойная игра

, 1937
The Firefly
США / исторический, мюзикл, мелодрама / 18+
Постер фильма Двойная игра
6.7

В ролях

Аллан Джонс
Don Diego
Жанетт МакДональд
Nina Maria
Уоррен Уильям
Major de Rouchemont
Билли Гилберт
Innkeeper
Хенри Дэниэлл
Хенри Дэниэлл
General Savary
Дагласс Дамбрилл
Marquis de Melito
Леонард Пенн
Etienne
Tom Rutherford
King Ferdinard
Белль Митчелл
Lola
Джордж Зукко
Secret Service Chief
Режиссер Роберт З. Леонард
Сценарист Фрэнсис Гудрич, Альберт Хэкетт, Отто Харбах, Огден Фредерик Нэш
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 1937
Премьера в мире 5 ноября 1937
Дата выхода
20 июля 1938 Германия
10 января 1949 СССР
5 ноября 1937 США
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
The Firefly, Tarantela, Tarantella, L'espionne de Castille, Senorita, Espia Bailarina, Hiszpański motyl, Ildfluen, La espía de Castilla, La lucciola, La luciernaga, La luciérnaga, O Vagalume, Двойная игра, Светлячок, 歌う密使

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 15 голосов
6.8 IMDb

Цитаты

Don Diego У тебя одна плохая привычка.
Nina Maria Azara Да? Какая?
Don Diego Ты всегда прощаешься.
Nina Maria Azara Ну и ладно, тогда я не прощаюсь. Просто уйду!

Отзывы о фильме

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