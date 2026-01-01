Это мелодрама, в которой рассказывается о шестилетнем мальчике, случайно запертом в сейфе в подвале банка. Замок с часовым механизмом установлен так, что сейф можно открыть только через 63 часа, после уик-энда в утро следующего понедельника. За это время ребенок, сын одного из служащих банка, может погибнуть от удушья, кислорода в закрытом наглухо хранилище хватит только на десять часов. Один из специалистов пытается открыть злополучный сейф, но терпит фиаско. Местное радио обращается ко всем, кто в состоянии помочь…
ПроизводствоRomulus Films, Beaconsfield Productions, British Lion Film Corporation
Другие названия
Time Lock, Zwölf Sekunden bis zur Ewigkeit, Az időzár, Im Tresor gefangen, Încuietoarea cu ceas, Kamp för livet, Kassaholvin vanki, La grande porta grigia, O Menino, o Cofre e a Morte, O życie dziecka, Om kap med døden, Tiempo para morir, Tumba de acero, Замок с часовым механизмом, O zycie dziecka
Рейтинг фильма
6.1
Оцените12 голосов
6.1IMDb
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