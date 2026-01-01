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Постер фильма Замок с часовым механизмом
6.1
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6.1

Замок с часовым механизмом

, 1957
Time Lock
Великобритания / триллер / 18+
Постер фильма Замок с часовым механизмом
6.1

О фильме

Это мелодрама, в которой рассказывается о шестилетнем мальчике, случайно запертом в сейфе в подвале банка. Замок с часовым механизмом установлен так, что сейф можно открыть только через 63 часа, после уик-энда в утро следующего понедельника. За это время ребенок, сын одного из служащих банка, может погибнуть от удушья, кислорода в закрытом наглухо хранилище хватит только на десять часов. Один из специалистов пытается открыть злополучный сейф, но терпит фиаско. Местное радио обращается ко всем, кто в состоянии помочь…

В ролях

Роберт Битти
Pete Dawson
Ли Пэттерсон
Colin Walker
Бетти МакДауэлл
Lucille Walker
Винсент Винтер
The Boy
Роберт Эйрс
Inspector Andrews
Шон Коннери
Шон Коннери
Алан Гиффорд
George Foster
Ларри Кросс
Reporter
Sandra Francis
Evelyn Webb
Гордон Тэннер
Dr. Hewitson
Джек Каннингэм
Max Jarvis
Режиссер Джералд Томас
Сценарист Артур Хейли, Питер Роджерс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 1957
Премьера в мире 27 августа 1957
Дата выхода
27 августа 1957 Великобритания
12 июня 1958 Венгрия 16
15 января 1960 Германия 12
5 сентября 1957 Дания
5 октября 1962 Финляндия
10 ноября 1958 Швеция
Производство Romulus Films, Beaconsfield Productions, British Lion Film Corporation
Другие названия
Time Lock, Zwölf Sekunden bis zur Ewigkeit, Az időzár, Im Tresor gefangen, Încuietoarea cu ceas, Kamp för livet, Kassaholvin vanki, La grande porta grigia, O Menino, o Cofre e a Morte, O życie dziecka, Om kap med døden, Tiempo para morir, Tumba de acero, Замок с часовым механизмом, O zycie dziecka

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 12 голосов
6.1 IMDb

Отзывы о фильме

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