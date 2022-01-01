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Замок с часовым механизмом Замок с часовым механизмом
Киноафиша Фильмы Замок с часовым механизмом Замок с часовым механизмом, 1957: актеры и роли
Time Lock Замок с часовым механизмом 1957 / Великобритания
6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Замок с часовым механизмом, 1957: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джералд Томас
В ролях
Роберт Битти Robert Beatty Ли Пэттерсон Lee Patterson Бетти МакДауэлл Betty McDowall Винсент Винтер Vincent Winter Роберт Эйрс Robert Ayres Шон Коннери Шон Коннери Sean Connery
Одна
Одна
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Забытое чудо
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