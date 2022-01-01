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Резня Резня
Киноафиша Фильмы Резня Резня, 2011: актеры и роли
Carnage / God of Carnage Резня 2011 / Франция / Германия / Польша
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Резня, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роман Полански Роман Полански Roman Polanski
В ролях
Джоди Фостер Джоди Фостер Jodie Foster Кейт Уинслет Кейт Уинслет Kate Winslet Кристоф Вальц Кристоф Вальц Christoph Waltz Джон Си Райли Джон Си Райли John C. Reilly Элвис Полански Elvis Polanski
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Забытое чудо
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