Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Резня
Фильмы похожие на Резня
Carnage / God of Carnage
Резня
2011 / Франция / Германия / Польша
Смотреть трейлер
7.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Резня
Вся информация о фильме
Идеальные незнакомцы
драма, комедия
2016, Италия
7.0
Офицер и шпион
драма, триллер, исторический
2019, Франция
7.0
Основано на реальных событиях
триллер, драма
2017, Канада / Бельгия
5.0
Венера в мехах
драма
2013, Франция / Польша
7.0
Вечерний экспресс «Сансет Лимитед»
драма
2011, США
7.0
Призрак
криминал, драма, триллер
2010, США
7.0
Малая Москва
исторический, драма
2008, Польша
6.0
Семейный закон
комедия
2007, Аргентина / Франция / Испания
6.0
Оливер Твист
семейный, драма
2005, Франция / Великобритания / Чехия
7.0
Смерть и девушка
криминал, триллер, драма
1994, США / Франция / Великобритания
7.0
Горькая луна
драма
1992, Франция / Великобритания
7.0
Неукротимый
драма, триллер, криминал
1988, Франция / США
7.0
Тэсс
драма, мелодрама
1979, Франция / Великобритания
6.0
Жилец
триллер, драма, детектив
1976, Франция
7.0
Тупик
комедия, триллер
1966, Великобритания
7.0
Нож в воде
триллер, драма
1962, Польша
7.0
Отель «Палас»
драма
2023, Италия / Швейцария / Франция / Польша
0.0
У каждого свое кино
драма, комедия
2007, Франция
6.0
Макбет
драма
1971, США
7.0
Развлечение
драма
2015, США
5.0
Пианист
драма
2002, Франция / Германия / Великобритания / Польша
7.0
Отвращение
драма
1965, Великобритания
7.0
Фестиваль Рифкина
комедия
2020, США / Испания / Италия
6.0
Версальский роман
драма
2014, США
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить