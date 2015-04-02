Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эскортница" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Резня Резня
Киноафиша Фильмы Резня Отзывы о фильме «Резня»
Carnage / God of Carnage Резня 2011 / Франция / Германия / Польша
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Резня»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

По сравнению с более ранними, сюрреалистическими опытами Романа Поланского 60–70-х годов «Резня», несмотря на крайне плотоядное название, выглядит совершенно вегетарианским продуктом. Полански до сих пор в прекрасной режиссерской форме, он отлично выдерживает ритм, драматургию и фирменную саркастическую ноту, но подобная «игра в четыре руки» что-то уж слишком, пожалуй, безобидна: ни единым шансом превратить действо хоть в сколько-нибудь черную комедию Полански так…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Час двадцать упоения игрой актеров и режиссерской точностью. Восхитительно, смешно и довольно зло. Откровенное издевательство над стандартами и жизненными ценностями среднего класса. От политкоректности тут камня на камне не осталось.

Ближе к финалу появилось ощущение, что до резни дело дойти может запросто, да и вообще было интересно, до какой степени непотребства эти мидлы докатятся.

Пьесу "Бог резни" пока не читала. Думаю, и хорошо, что так. Начались бы сравнения, ходы сюжетные были бы известны.

Герои очень соответствуют актерам, но они вывернули наизнанку привычные образы, и это само по себе интересно и здорово.

10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 20/10/2011 - 10:49:56




Ха, экранка на итальянском? Какими только путями кино не доходит, надо же.



Пофиг на проблемы, из какого места они высосаны. Прелесть в отношениях, в реакциях, поведении.

Когда вот так, на блюде трех отменных актеров подают (Уинслет, Вальц и Фостер), это же такое удовольствие. И не надо отвлекаться на ерунду, там только изгнанного из дома хомячка мельком показывают да пацанов во дворе, ну еще соседи носы высовывают, но их даже рассмотреть толком не успеваешь.

А так, практически весь фильм герои трахают друг другу мозги и смачно скандалят.

Но если в вашем окружении таких паукообразных нету, то и не интересно, наверное.

Спектакль? да, наверное, по пьесе же снято и видимо довольно близко к тексту.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Резня-то будет?...ну или мордобой хотя бы ✊ а то небось, что-нить типа экранизации Дома 2 получится, если совсем уж серые мышки из соседнего дома рассматриваются...

Цитата (fanbunga, 19/10/2011 - 23:38:33):довольно зло.

без "зло" зарисовки жизни современного общества вообще малоинтересны...увы, это так...

хотя на очень добреньких я бы тоже с удовольствием посмотрел, но боюсь в таком случае получится что-нить в духе Идиота
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Энки 2 апреля 2015, 12:51
7.8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Вита 15 октября 2015, 00:13
Обожаю этот фильм!Рекомендую для настоящих ценителей кино. Фильм не на один раз
15 октября 2015, 00:13 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Нюрнберг
Нюрнберг 15 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Мег 2 6 комментариев
Астрал. Проклятие ведьм
Астрал. Проклятие ведьм 6 комментариев
Праведник
Праведник 92 комментария
Крипто
Крипто 1 комментарий
Триггер 1 комментарий
Малыш Джо
Малыш Джо 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши