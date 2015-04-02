По сравнению с более ранними, сюрреалистическими опытами Романа Поланского 60–70-х годов «Резня», несмотря на крайне плотоядное название, выглядит совершенно вегетарианским продуктом. Полански до сих пор в прекрасной режиссерской форме, он отлично выдерживает ритм, драматургию и фирменную саркастическую ноту, но подобная «игра в четыре руки» что-то уж слишком, пожалуй, безобидна: ни единым шансом превратить действо хоть в сколько-нибудь черную комедию Полански так…
Ближе к финалу появилось ощущение, что до резни дело дойти может запросто, да и вообще было интересно, до какой степени непотребства эти мидлы докатятся.
Пьесу "Бог резни" пока не читала. Думаю, и хорошо, что так. Начались бы сравнения, ходы сюжетные были бы известны.
Герои очень соответствуют актерам, но они вывернули наизнанку привычные образы, и это само по себе интересно и здорово.
10/10
Ха, экранка на итальянском? Какими только путями кино не доходит, надо же.
Пофиг на проблемы, из какого места они высосаны. Прелесть в отношениях, в реакциях, поведении.
Когда вот так, на блюде трех отменных актеров подают (Уинслет, Вальц и Фостер), это же такое удовольствие. И не надо отвлекаться на ерунду, там только изгнанного из дома хомячка мельком показывают да пацанов во дворе, ну еще соседи носы высовывают, но их даже рассмотреть толком не успеваешь.
А так, практически весь фильм герои трахают друг другу мозги и смачно скандалят.
Но если в вашем окружении таких паукообразных нету, то и не интересно, наверное.
Спектакль? да, наверное, по пьесе же снято и видимо довольно близко к тексту.
Цитата (fanbunga, 19/10/2011 - 23:38:33):довольно зло.
без "зло" зарисовки жизни современного общества вообще малоинтересны...увы, это так...
хотя на очень добреньких я бы тоже с удовольствием посмотрел, но боюсь в таком случае получится что-нить в духе Идиота
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