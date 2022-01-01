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Железная леди
Железная леди, 2011: актеры и роли
The Iron Lady
Железная леди
2011 / Великобритания
Трейлер
7.1
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Железная леди, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Филлида Ллойд
Phyllida Lloyd
В ролях
Мэрил Стрип
Meryl Streep
Джим Бродбент
Jim Broadbent
Сьюзэн Браун
Susan Brown
Элис Да Кунья
Alice da Cunha
Эмма Дьюхерст
Emma Dewhurst
Иэн Глен
Iain Glen
Александра Роуч
Alexandra Roach
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