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Железная леди Железная леди
Киноафиша Фильмы Железная леди Железная леди, 2011: актеры и роли
The Iron Lady Железная леди 2011 / Великобритания
7.1 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Железная леди, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Филлида Ллойд Phyllida Lloyd
В ролях
Мэрил Стрип Мэрил Стрип Meryl Streep Джим Бродбент Джим Бродбент Jim Broadbent Сьюзэн Браун Сьюзэн Браун Susan Brown Элис Да Кунья Alice da Cunha Эмма Дьюхерст Emma Dewhurst Иэн Глен Иэн Глен Iain Glen Александра Роуч Александра Роуч Alexandra Roach
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