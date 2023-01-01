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Железная леди
Награды и номинации фильма Железная леди
The Iron Lady
Железная леди
2011 / Великобритания
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6.8
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Награды и номинации фильма Железная леди
Вся информация о фильме
BAFTA 2012
Лучший грим/прически
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2012
Лучший грим
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Золотой глобус 2012
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Лучшая женская роль
Номинант
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