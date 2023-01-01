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Железная леди Железная леди
Киноафиша Фильмы Железная леди Награды и номинации фильма Железная леди
The Iron Lady Железная леди 2011 / Великобритания
6.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Награды и номинации фильма Железная леди

Вся информация о фильме
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Лучший грим/прически
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучший грим
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Лучшая женская роль
Номинант
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