Наша рецензия

То, что свежую кинобиографию Маргарет Тэтчер сняла специалист по мюзиклам, оказалось редкостной удачей. Когда Филлида Ллойд, известный британский театральный и оперный режиссер, дебютировала на большом экране музыкальной комедией (Mamma Mia!), у нее получился классический девичий переполох, пустяковый с головы до пят, до печенок и до мозга костей. Однако когда она ту же пластику, ту же ритмику, те же приемы (с необходимой поправкой на жанр и ситуацию, естественно) перенесла в совершенно…