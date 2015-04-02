Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беспринципные в деревне" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Железная леди Железная леди
Киноафиша Фильмы Железная леди Отзывы о фильме «Железная леди»
The Iron Lady Железная леди 2011 / Великобритания
7.1 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
30 дней бесплатно
30 дней бесплатно
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Железная леди»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

То, что свежую кинобиографию Маргарет Тэтчер сняла специалист по мюзиклам, оказалось редкостной удачей. Когда Филлида Ллойд, известный британский театральный и оперный режиссер, дебютировала на большом экране музыкальной комедией (Mamma Mia!), у нее получился классический девичий переполох, пустяковый с головы до пят, до печенок и до мозга костей. Однако когда она ту же пластику, ту же ритмику, те же приемы (с необходимой поправкой на жанр и ситуацию, естественно) перенесла в совершенно…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Trapper 2 апреля 2015, 12:51
Кажись Оскара взяла за нее
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
OldMovieRat 2 апреля 2015, 12:51
Оскар для Мерил Стрип вполне заслуженный. Омерзительный дубляж, убивающий весь фильм. Стрип - уникальный мастер речи, а здесь из неё сделали героиню мексиканского сериала. Жалею, что не пошел в "35ММ", где фильмы не уродуют. Но второй раз уже не пойду. Режиссура не та.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ingvars 2 апреля 2015, 12:51
Ну да. Положила нас «на лопатки» Железная леди. Можно поздравить победительницу✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Непослушная
Непослушная 42 комментария
Капернаум
Капернаум 2 комментария
Праведник
Праведник 76 комментариев
Титаник
Титаник 2 комментария
Крушение
Крушение 20 комментариев
Изумительный Морис
Изумительный Морис 17 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Приложение киноафиши