Буря, 2012

Британский композитор Томас Адес дебютирует в Метрополитен-опере, дирижируя премьерой собственной оперы «Буря», неоднократно провозглашенной шедевром нашего времени. Новаторская постановка Робера Лепажа воссоздает интерьер театра Ла Скала, превращая его в волшебный остров Просперо, изгнанного миланского герцога. Партию Просперо поет Саймон Кинлисайд, исполнивший эту роль с большим успехом на мировой премьере в Королевской опере Ковент-Гарден. «Буря — удивительное, очень изысканное произведение, — говорит Робер Лепаж. — Опера сохраняет все очарование последней пьесы Шекспира. Она словно ларец, полный волшебных фокусов, настоящий подарок для меня и художников». В роли дочери Просперо Миранды выступит Изабель Леонард, Тоби Спенс споет его брата Антонио, Одри Луна исполнит роль духа Ариэля, Йестин Дэвис — шута Тринкуло, Алек Шрадер дебютирует в Мет в партии благородного Фердинанда, Алан Ок сыграет звероподобного Калибана, Уилльям Берден — короля Неаполитанского. Либретто Мередит Оукс создано на основе оригинального текста Шекспира.