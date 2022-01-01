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Thomas Adès: The Tempest

Буря, 2012

2012 / США
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О фильме

Британский композитор Томас Адес дебютирует в Метрополитен-опере, дирижируя премьерой собственной оперы «Буря», неоднократно провозглашенной шедевром нашего времени. Новаторская постановка Робера Лепажа воссоздает интерьер театра Ла Скала, превращая его в волшебный остров Просперо, изгнанного миланского герцога. Партию Просперо поет Саймон Кинлисайд, исполнивший эту роль с большим успехом на мировой премьере в Королевской опере Ковент-Гарден. «Буря — удивительное, очень изысканное произведение, — говорит Робер Лепаж. — Опера сохраняет все очарование последней пьесы Шекспира. Она словно ларец, полный волшебных фокусов, настоящий подарок для меня и художников». В роли дочери Просперо Миранды выступит Изабель Леонард, Тоби Спенс споет его брата Антонио, Одри Луна исполнит роль духа Ариэля, Йестин Дэвис — шута Тринкуло, Алек Шрадер дебютирует в Мет в партии благородного Фердинанда, Алан Ок сыграет звероподобного Калибана, Уилльям Берден — короля Неаполитанского. Либретто Мередит Оукс создано на основе оригинального текста Шекспира.

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Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2012
Возраст 6+
Режиссер
Робер Лепаж
В ролях
Саймон Кинлисайд
Изабель Леонард
Одри Луна
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Буря 1 постер
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