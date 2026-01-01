Максим Годетт

Обсуждают уже не меньше «Первого отдела»: что зрители думают о новинке НТВ «Возмездие»

Новый «Ворошиловский стрелок», но теперь с Гармашем: в фильме «Пёс» старику снова придется защищать внучку

Фильм с Хабенским миллионы зрителей ждали на стримингах: наконец раскрыта дата выхода «Здесь был Юра» в цифре

Летчики любят этот советский фильм-катастрофу больше «Экипажа»: у Митты — зрелищно, но здесь все реалистичнее

«Михалков жаждал крови»: из советской «Собаки Баскервилей» пришлось вырезать жуткую сцену в духе «Иди и смотри»

Хоть убейте, не пойму, откуда рейтинг 100/100: включил «Ван-Пис 2» от Netflix, вообще не смотрев аниме – это было ошибкой

Ельчин в нулевые снялся в фильме по Кингу, который любят только в России: на Западе прозвали «раздражающим и глупым»

78% на RT и два сезона сразу: этот детектив с оскароносным составом ждали больше 30 лет — и он не разочаровал

В «Первом отделе» уже 5 сезонов: но лишь фанаты по кадру отличат один от другого – тест на внимательность

«Включила случайно – замерла от удивления»: Сталкер из «Первого отдела 5» появлялся в другом сериале Тумаркина с рейтингом 7.9/10