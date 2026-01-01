Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Картины дружеских связей»
1
О персоне
Фильмография
Максим Годетт
Maxim Gaudette
Киноафиша
Персоны
Максим Годетт
Максим Годетт
Maxim Gaudette
Дата рождения
8 июня 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.2
Пожары
(2010)
7.2
Политех
(2009)
5.7
Три похотливых поросенка
(2007)
Фильмография Максим Годетт
5.4
Социальная гигиена
Hygiène sociale
комедия, драма
2021, Канада
8.2
Пожары
Incendies
драма
2010, Канада
7.2
Политех
Polytechnique
драма, криминал
2009, Канада
5.7
Три похотливых поросенка
3 p'tits cochons, Les
комедия
2007, Канада
