Абдельгафур Элаазиз Abdelghafour Elaaziz
Абдельгафур Элаазиз

Abdelghafour Elaaziz

Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Пожары 8.2
Пожары (2010)

Пожары 8.2
Пожары Incendies
драма 2010, Канада
