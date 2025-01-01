Меню
Награды и номинации фильма В то же время, в следующем году

Награды и номинации фильма В то же время, в следующем году 1978

Оскар 1979 Оскар 1979
Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 1979 Золотой глобус 1979
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Песочный человек
Песочный человек
2025, США, ужасы
