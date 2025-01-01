Меню
Фильмы
В то же время, в следующем году
Награды и номинации фильма В то же время, в следующем году
Награды и номинации фильма В то же время, в следующем году 1978
Оскар 1979
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 1979
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Лучшая песня
Номинант
