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Рыба моей мечты
Рыба моей мечты, 2012: актеры и роли
Salmon Fishing in the Yemen
Рыба моей мечты
2012 / Великобритания
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6.3
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Рыба моей мечты, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лассе Халльстрем
Lasse Hallström
В ролях
Эмили Блант
Emily Blunt
Юэн МакГрегор
Ewan McGregor
Кристин Скотт Томас
Kristin Scott Thomas
Стивен Блэйк
Амр Вакид
Катрин Стэдмен
Catherine Steadman
Рэйчел Стирлинг
Rachael Stirling
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