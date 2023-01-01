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Рыба моей мечты Рыба моей мечты
Киноафиша Фильмы Рыба моей мечты Награды и номинации фильма Рыба моей мечты
Salmon Fishing in the Yemen Рыба моей мечты 2012 / Великобритания
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Награды и номинации фильма Рыба моей мечты

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
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