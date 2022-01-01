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Катрин Стэдмен
Катрин Стэдмен
Catherine Steadman
О персоне
Фильмография
Катрин Стэдмен
Catherine Steadman
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Дата рождения
8 февраля 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Катрин Стэдмен
Родилась 8 февраля 1987 года. Великобритания.
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Фильмография Катрин Стэдмен
Астрал: Новое измерение
ужасы, драма, фантастика
2018, Великобритания
3.0
Рыба моей мечты
драма
2012, Великобритания
6.0
Адский бункер: Черное Солнце
ужасы, боевик
2012, Великобритания
6.0
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