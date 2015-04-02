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Рыба моей мечты Рыба моей мечты
Киноафиша Фильмы Рыба моей мечты Отзывы о фильме «Рыба моей мечты»
Salmon Fishing in the Yemen Рыба моей мечты 2012 / Великобритания
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Рыба моей мечты»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ролик понравился. Очень многообещающе.

Кристин Скотт Томас жжот. Если есть МакГрегор, значит, будет живая история.

Рыбалка посреди пустыни.

Однозначно в список "обязательных".
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
А рыба то вяловата, даже тухловата, я бы сказала... Хотя идея сама по себе очень даже хороша. Но Хальстрем умело подошел к тому, чтобы сделать из фильма качественное такое УГ.



Основная претензия у меня к персонажам, такие все сладенькие, милые, правильные. Если положительные герои, то в доску прям такие положительные. Если тупой премьер-министр, то представлен полнейшим недоумком.



Характеры прописаны шаблонно, сплошные стереотипы.

Вот я понимаю, если б шейха показали таким деспотом, тираном, но при этом человеком, жаждущим двигать прогресс, я бы еще поверила. Герою Макгрегора не мешало бы перетрахать парочку другую девиц, потом совратить Эмили Блант, после чего он почувствовал бы себя лососем и вернулся бы к жене.

А пропавший в пустыне паренек должен был дать в рыло Макгрегору хотя бы пару раз, а не мямлить: "Ну ты это, милая, поступай так, как велят тебе чувства".

Слегка взбодрила Кристин Скотт Томас, но этого мало. Короче, сюжет завален горой сладкой и тягучей патоки.



Хотя при умелой режиссерской руке из этого замеса смог бы получится отличный фильмец, типа "После прочтения сжечь".



А, отдельно, что выбесило: это мерзейший-премерзейший саунд, такое чувство, что Хальстрем не заморачивался особо, даже композитора не приглашал, а слямзил данные звуки с первой попавшейся сопливой мелодрамы. Вторично и отвратно, по другому не скажешь.



Но не всё так плохо, поскольку фильм не американский, получился такой англо-норвежский тягучий рассказ, Хальстрему удалось внести нотку такую свою особенную, за счёт красивых планов и псевдоанглийского юмора, оператор неплохой, самое крутое, что мне понравилось - так это реально рыба, красиво так плавала, хорошо ее сняли.



В общем, если учесть, что фильм снят в жанре "романтическая комедия" (хотя на Киноафише почему то заявлена "драма"✊ ), то 6/10 "по законам жанра" Хальстрем отработал.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Славный фильм. Ничуть не хуже, чем надменный "1+1" и позитивом заряжает не слабо.

Фильм о мечте, о вере в чудо. О том, что уровень личности высотой полета этой мечты можно измерить.

Про лосось в Йемене, конечно, странно. Но амбиции шейха, инвестирующего десятки миллионов не в собственные развлечения, а в благополучие родины, вызывают уважение.

Кристин Скотт Томас - просто песня. Понравилась Эмили Блант, и МакГрегор не плох.

Я прониклась и даже поплакала.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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