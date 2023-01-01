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Сильвия Сильвия
Киноафиша Фильмы Сильвия Сильвия, 2003: актеры и роли
Sylvia Сильвия 2003 / Великобритания
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Сильвия, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кристин Джэффс Christine Jeffs
В ролях
Дэвид Биркин David Birkin Элисон Брюс Alison Bruce Гвинет Пэлтроу Гвинет Пэлтроу Gwyneth Paltrow Дэниел Крэйг Дэниел Крэйг Daniel Craig Блайт Даннер Блайт Даннер Blythe Danner Люси Девенпорт Амира Касар Амира Касар Amira Casar
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