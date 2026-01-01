Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Tucker: The Man and His Dream
Poster of Tucker: The Man and His Dream
Рейтинги
6.9 IMDb Rating: 6.9
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Tucker: The Man and His Dream

Tucker: The Man and His Dream

Tucker: The Man and His Drea 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

The story of Preston Tucker, the maverick car designer and his ill-fated challenge to the auto industry with his revolutionary car concept.
Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 1988
World premiere 12 August 1988
Release date
12 August 1988 Russia 6+
2 February 1989 Argentina
6 April 1989 Australia
1 November 1988 Austria 12
16 December 1988 Brazil
24 October 2000 Denmark
11 January 1989 France
17 November 1988 Germany
18 November 1988 Great Britain
19 November 1998 Greece
23 December 1988 Italy
29 October 1988 Japan
12 August 1988 Kazakhstan
12 January 1989 Netherlands
12 August 1988 Norway 6
16 December 1988 Portugal
9 December 1992 South Korea
13 January 1989 Spain
12 August 1988 USA
12 August 1988 Ukraine
MPAA PG
Budget $23,000,000
Worldwide Gross $19,656,113
Production American Zoetrope, Lucasfilm, Zoetrope Studios
Also known as
Tucker: The Man and His Dream, Tucker - Ein Mann und sein Traum, Tucker: el hombre y su sueño, Tucker: L'homme et son rêve, Tucker: Un hombre y su sueño, Takerio svajone, Tucker, Tucker - En man och hans dröm, Tucker - en mand og hans drøm, Tucker - En mann og hans drøm, Tucker - konstruktor marzeń, Tucker - mies ja unelma, Tucker - O Homem e o seu Sonho, Tucker - Un uomo e il suo sogno, Tucker ve Rüyası, Tucker, az autóbolond, Tucker, el hombre y su sueño, Tucker, un hombre y su sueño, Tucker: Člověk a jeho sen, Tucker: Čovjek i njegov san, Tucker: L'home i el seu somni, Tucker: Muž a jeho sen, Tucker: O anthropos kai to oneiro tou, Tucker: Omul şi visul său, Tucker: Um Homem e Seu Sonho, Τάκερ: Ο άνθρωπος και το όνειρό του, Такер: Людина і мрія, Такер: Человек и его мечта, Тъкър: Човекът и неговата мечта, タッカー, 塔克：其人其夢
Director
Francis Ford Coppola
Francis Ford Coppola
Cast
Jeff Bridges
Jeff Bridges
Joan Allen
Joan Allen
Martin Landau
Martin Landau
Frederic Forrest
Frederic Forrest
Elias Koteas
Elias Koteas
Cast and Crew
Similar films for Tucker: The Man and His Dream
The Aviator 7.3
The Aviator (2004)
The Rain People 6.8
The Rain People (1969)
Tetro 6.9
Tetro (2009)
Rumble Fish 7.2
Rumble Fish (1983)
One from the Heart 6.5
One from the Heart (1982)
The Outsiders 7.4
The Outsiders (1983)
Peggy Sue Got Married 7.2
Peggy Sue Got Married (1986)
The Cotton Club 6.6
The Cotton Club (1984)
Gardens of Stone 6.4
Gardens of Stone (1987)
The Contender 6.9
The Contender (2000)
Twixt 5.8
Twixt (2011)
Youth Without Youth 6.1
Youth Without Youth (2007)

Film rating

6.9
Rate 11 votes
6.9 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Preston Tucker [making his closing arguments to the jury] ... When I was a boy, I used to, uh... I used to read all about Edison, and the Wright brothers... Mr. Ford, they were, they were my heroes... 'rags to riches' that's not just the name of a book; that's, what this country was all about!... We invented the free enterprise system, where anybody, no matter who he was, where he came from, what class he belonged to... If he came up with a better idea, about ANYTHING, there's no limit to how far he could go... I grew up a generation too late I guess because now the way the system works... The loner; the dreamer; the CRACKPOT, who, comes up with some CRAZY IDEA that everybody LAUGHS at, that LATER, turns out to REVOLUTIONIZE THE WORLD... HE'S SQUASHED, FROM ABOVE, BEFORE HE EVEN GETS HIS HEAD OUT OF THE WATER, BECAUSE THE BUREAUCRATS, THEY'D RATHER KILL A NEW IDEA THAN LET IT ROCK THE BOAT!... IF BENJAMIN FRANKLIN WERE ALIVE TODAY, HE'D BE THROWN IN JAIL FOR SAILING A KITE WITHOUT A LICENSE!
[jury laughs]
Preston Tucker ... It's true!... We're all puffed up with ourselves now because we invented *the bomb*... Dropped the... Beat the daylights out of the Japanese; the Nazis... But if 'big business' closes the door on THE LITTLE GUY WITH A NEW IDEA, WE'RE NOT ONLY CLOSING THE DOOR ON PROGRESS, BUT WE'RE SABOTAGING EVERYTHING THAT WE FOUGHT FOR!... EVERYTHING THAT THE COUNTRY STANDS FOR! And one day, we're gonna find ourselves at the bottom of the heap, instead of king of the hill, having no idea how we got there; buying our radios and our cars from our former enemies!... I don't believe that's gonna happen; I *can't* believe it, cuz... if I ever, stop believing in plain old common horse-sense of the American people... there's no way I could get out of bed in the morning... Thank you.
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more