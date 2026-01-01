Film Reviews
No reviewsWrite review
|12 August 1988
|Russia
|6+
|2 February 1989
|Argentina
|6 April 1989
|Australia
|1 November 1988
|Austria
|12
|16 December 1988
|Brazil
|24 October 2000
|Denmark
|11 January 1989
|France
|17 November 1988
|Germany
|18 November 1988
|Great Britain
|19 November 1998
|Greece
|23 December 1988
|Italy
|29 October 1988
|Japan
|12 August 1988
|Kazakhstan
|12 January 1989
|Netherlands
|12 August 1988
|Norway
|6
|16 December 1988
|Portugal
|9 December 1992
|South Korea
|13 January 1989
|Spain
|12 August 1988
|USA
|12 August 1988
|Ukraine