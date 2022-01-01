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Такер: Человек и его мечта
Такер: Человек и его мечта, 1988: актеры и роли
Tucker: The Man and His Drea
Такер: Человек и его мечта
1988 / США
6.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Такер: Человек и его мечта, 1988: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнсис Форд Коппола
Francis Ford Coppola
В ролях
Джефф Бриджес
Jeff Bridges
Джоан Аллен
Joan Allen
Мартин Ландау
Martin Landau
Фредерик Форрест
Frederic Forrest
Элиас Котеас
Elias Koteas
Кристиан Слэйтер
Christian Slater
Нина Семашко
Nina Siemaszko
Корин Немек
Corin Nemec
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