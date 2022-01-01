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Такер: Человек и его мечта Такер: Человек и его мечта
Киноафиша Фильмы Такер: Человек и его мечта Такер: Человек и его мечта, 1988: актеры и роли
Tucker: The Man and His Drea Такер: Человек и его мечта 1988 / США
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Такер: Человек и его мечта, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнсис Форд Коппола Фрэнсис Форд Коппола Francis Ford Coppola
В ролях
Джефф Бриджес Джефф Бриджес Jeff Bridges Джоан Аллен Джоан Аллен Joan Allen Мартин Ландау Мартин Ландау Martin Landau Фредерик Форрест Frederic Forrest Элиас Котеас Элиас Котеас Elias Koteas Кристиан Слэйтер Кристиан Слэйтер Christian Slater Нина Семашко Nina Siemaszko Корин Немек Corin Nemec
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