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Постер фильма Музыкальная шкатулка
4.1
Киноафиша Фильмы Музыкальная шкатулка
4.1

Музыкальная шкатулка

, 2018
The Music Box
Италия / триллер / 18+
Постер фильма Музыкальная шкатулка
4.1

О фильме

У маленькой Софи в автокатастрофе погибают родители. Её опекуном становится родная тётя Аннабель, которая забирает малышку в свой старинный особняк. Софи осваивается на новом месте. Как ни странно, но её излюбленным местом становится грязный подвал. Здесь девочка уединяется, чтобы послушать музыкальную шкатулку, найденную в палисаднике. Аннабель начинает замечать изменения в психике Софи, не подозревая, что шкатулка имеет связь с темными силами.

В ролях

Антонио Луяк
Loris
Антонелла Сальвучи
Eva
Рэйчел Дэй
Annabelle
Анита Тенерелли
Agent
Fiona Whitelaw
Mrs. Nills
Cearl Pepper
Sophie
Melissa Leone
Lania
Режиссер Джон Реал
Сценарист Adriana Marzagalli, Джон Реал
Композитор Massimo Filippini
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 27 июля 2018
Дата выхода
27 июля 2018 Вьетнам
7 марта 2019 Италия
15 сентября 2018 США
Бюджет €437 000
Сборы в мире $5 642
Производство Ghost Film Pictures, Real Dreams Entertainment
Другие названия
The Music Box, El fantasma de la caja de música, Hộp Nhạc Ma Quái, Il Carillon, Sophie - Engel des Todes, The Carillon, Музыкальная шкатулка

Рейтинг фильма

4.1
Оцените 10 голосов
3.5 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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