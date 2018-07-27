У маленькой Софи в автокатастрофе погибают родители. Её опекуном становится родная тётя Аннабель, которая забирает малышку в свой старинный особняк. Софи осваивается на новом месте. Как ни странно, но её излюбленным местом становится грязный подвал. Здесь девочка уединяется, чтобы послушать музыкальную шкатулку, найденную в палисаднике. Аннабель начинает замечать изменения в психике Софи, не подозревая, что шкатулка имеет связь с темными силами.
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