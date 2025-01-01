Меню
Награды и номинации фильма Музыкальная шкатулка 1989

Оскар 1990 Оскар 1990
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1990 Золотой глобус 1990
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Берлинале 1990 Берлинале 1990
Золотой берлинский медведь
Победитель
