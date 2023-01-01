Страшнее анафемы и бедности: чего Львы боятся до дрожи в коленях

Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)

Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть

«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову

Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит

Не все прошло гладко: вот о чем шептались на похоронах Мирошниченко

Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все

Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место

Пугачева и в подметки не годится: посмотрите, как выглядит теща Преснякова

Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять

«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу