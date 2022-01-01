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Золотая молодежь
Золотая молодежь, 1990: актеры и роли
Metropolitan
Золотая молодежь
1990 / США
7.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Золотая молодежь, 1990: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Уит Стиллман
Whit Stillman
В ролях
Кэролин Фарина
Carolyn Farina
Эдвард Клементс
Кристофер Айджмен
Тейлор Николс
Taylor Nichols
Эллисон Паризи
Дилан Хандли
Dylan Hundley
Изабель Гиллис
Isabel Gillies
Брайан Ледер
Bryan Leder
Уилл Кемпе
Will Kempe
Эллиа Томпсон
Ellia Thompson
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