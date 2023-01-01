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Телескоп Хаббл IMAX 3D
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Hubble 3D
Телескоп Хаббл IMAX 3D
2010 / Канада
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7.6
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Вся информация о фильме
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Переводчик
Рецензия
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