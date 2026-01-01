Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Холостяк
1 постер
Киноафиша Фильмы Холостяк

Холостяк

Lo scapolo 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Холостяк Паоло Ансельми считает, что нет ничего хуже брака. Он заводит многочисленные романы и бросает женщин, как только они начинают намекать на свадьбу. Его привычную жизнь нарушает девушка Карла.

Убежденный холостяк Паоло Ансельми считает, что брак лишает человека свободы, поэтому никогда не собирается жениться. После свадьбы своего друга Армандо герою приходится съехать с их общей квартиры и поселиться в пансионате. Там он знакомится с хозяйкой Габриэллой, и между ними завязываются серьезные отношения. Постепенно девушка начинает говорить о планах на совместную жизнь и женитьбу. Это напрягает Паоло, он чувствует себя неготовым и решает расстаться.

Герой погружается в новые любовные приключения, после чего чувствует себя одиноким и опустошенным. Масла в огонь подливает мать, которая постоянно пытается женить сына. Уставший от ее уговоров, Паоло соглашается найти невесту, но все женщины кажутся ему неидеальными. Однажды холостяк знакомится с Карлой. Их отношения полны споров и ссор, но со временем Паоло понимает, что впервые по-настоящему влюблен. 

Страна Италия / Испания
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1956
Премьера в мире 30 декабря 1955
Дата выхода
17 сентября 1956 Испания
30 декабря 1955 Италия
Производство Film Costellazione Produzione, Águila Films
Другие названия
Lo scapolo, Le célibataire, El soltero, O Solteirão, Alberto il conquistatore, De vrijgezel, Gabros me to stanio, Kawaler, The Bachelor, Холостяк
Режиссер
Антонио Пьетранджели
В ролях
Нино Манфреди
Фернандо Фернан Гомес
Альберто Сорди
Альберто Сорди
Ксавьер Кугат
Альберто Де Амичис
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Холостяк
Встреча 7.4
Встреча (1964)
Трудная жизнь 8.1
Трудная жизнь (1961)
Семья 7.4
Семья (1986)
Семейный портрет в интерьере 7.4
Семейный портрет в интерьере (1974)
Я ее хорошо знал 7.6
Я ее хорошо знал (1965)
Дамы и господа, спокойной ночи! 6.7
Дамы и господа, спокойной ночи! (1976)
Операция "Святой Януарий" 7.0
Операция "Святой Януарий" (1966)
Антисекс 6.6
Антисекс (1964)
Бум 7.1
Бум (1963)
Ревущие годы 7.3
Ревущие годы (1962)
Уличный регулировщик 7.3
Уличный регулировщик (1960)
Граф Макс 7.1
Граф Макс (1957)

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Его любили в первых сезонах, а потом устали: самый раздражающий персонаж «Сватов» — не Женька, не Валя и не Будько
Создатели «Фоллаута» раскрыли первые детали 3-го сезона: курс на новые локации и героев (осторожно, спойлеры)
Лучшие экранизации «Грозового перевала»: у первого фильма в списке есть премия «Оскар», но люди обожают №4
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше