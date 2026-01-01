Холостяк Паоло Ансельми считает, что нет ничего хуже брака. Он заводит многочисленные романы и бросает женщин, как только они начинают намекать на свадьбу. Его привычную жизнь нарушает девушка Карла.

Убежденный холостяк Паоло Ансельми считает, что брак лишает человека свободы, поэтому никогда не собирается жениться. После свадьбы своего друга Армандо герою приходится съехать с их общей квартиры и поселиться в пансионате. Там он знакомится с хозяйкой Габриэллой, и между ними завязываются серьезные отношения. Постепенно девушка начинает говорить о планах на совместную жизнь и женитьбу. Это напрягает Паоло, он чувствует себя неготовым и решает расстаться.

Герой погружается в новые любовные приключения, после чего чувствует себя одиноким и опустошенным. Масла в огонь подливает мать, которая постоянно пытается женить сына. Уставший от ее уговоров, Паоло соглашается найти невесту, но все женщины кажутся ему неидеальными. Однажды холостяк знакомится с Карлой. Их отношения полны споров и ссор, но со временем Паоло понимает, что впервые по-настоящему влюблен.